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Третьяков (?) Симеон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Третьяков (?) Николай Николаевич

Мать: Третьякова Марья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Третьяков (?) Александр Симеонович

Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Третьяков (?) Иван Симеонович

Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Третьяков (?) Василий Симеонович

Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Третьякова) Дарья Симеоновна

Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Третьяков (?) Пётр Симеонович

Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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