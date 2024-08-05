Третьяков (?) Симеон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Третьяков (?) Александр Симеонович
Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Третьяков (?) Иван Симеонович
Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Третьяков (?) Василий Симеонович
Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Третьякова) Дарья Симеоновна
Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Третьяков (?) Пётр Симеонович
Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно