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Коротченкова Лукерья Васильевна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1878 ст.

Муж: Коротченков Яким Дмитриевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1881 ст.

Сын: Коротченков Антон Якимович

Отец ребёнка: Коротченков Яким Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.

Дочь: Коротченкова Матрёна Якимовна

Отец ребёнка: Коротченков Яким Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1888 ст.

Сын: Коротченков Виктор Якимович

Отец ребёнка: Коротченков Яким Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1890 ст.

Сын: Коротченков Тарас Якимович

Отец ребёнка: Коротченков Яким Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1893 ст.

Сын: Коротченков Пётр Якимович

Отец ребёнка: Коротченков Яким Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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