Тумка Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1901 год - казак села Артюховки Глинской волости Роменского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
03.05.1885 ст.
Жена: Тумка Дарья Дмитриевна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Жених первым браком. Невеста вторым браком (вдова умершего солдатского сына Андрея Павловича Савченко)
Смерть
Неизвестно