Тумка Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумка Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1901 год - казак села Артюховки Глинской волости Роменского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
03.05.1885 ст.

Жена: Тумка Дарья Дмитриевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Жених первым браком. Невеста вторым браком (вдова умершего солдатского сына Андрея Павловича Савченко)
Смерть
Неизвестно
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