Сплошная (Шамота) Варвара Семеновна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСплошная (Шамота) Варвара Семеновна

Сплошная (Шамота) Варвара Семеновна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сплошный Семён Демьянович (Дементиевич)

Мать: Сплошная (Кузьменко) Анна Алексеевна

Бракосочетание
24.10.1871

Муж: Шамота Дмитрий Трофимович

Поручители: По жениху - Козменко Савва Стариков Назарий По невесте - Падалка Павел Фурса Иван
Рождение ребёнка
21.10.1872

Дочь: Шамота Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Ивашин Феоктист Васильевич 2. Шамота Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: Шамота Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Турленко Ефим Ананьевич, унтер-офицер 2. Сплошного Семена дочь Фотина, девица
Восприемник
20.07.1877
Крешенный - Мокрина 18.07.1877 г.р. Отец - Шпаков Павел Романович Мать - Ирина Назарова
Рождение ребёнка
01.05.1878

Сын: Шамота Феодосий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Ивашин Феоктист Васильевич 2. Шамота Трофима дочь девица Марфа
Рождение ребёнка
25.07.1880

Сын: Шамота Пантелеймон Дмитриевич

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Ивашина Феоктист Васильевич 2. Ивашины Филиппа жена Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Шамота Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Ивашина Феоктист Васильевич 2. Ивашины Филиппа жена Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Шамота Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Ивашина Феоктист Васильевич 2. Ивашины Филиппа жена Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1886

Сын: Шамота Иосиф Дмитриевич

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Ивашина Феоктист Васильевич 2. Ивашины Филиппа жена Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
12.03.1892

Дочь: Шамота Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Сплошный Давид Семенович 2. Шамота Ильи жена Пелагея Иудовна
Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Шамота Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович

Восприемники: 1. Сплошной Поликарп Семенович 2. Гришечкина ? жена Домникия ?
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.