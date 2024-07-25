Сплошная (Шамота) Варвара Семеновна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
24.10.1871
Поручители: По жениху - Козменко Савва Стариков Назарий По невесте - Падалка Павел Фурса Иван
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: Шамота Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Ивашин Феоктист Васильевич 2. Шамота Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: Шамота Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Турленко Ефим Ананьевич, унтер-офицер 2. Сплошного Семена дочь Фотина, девица
Восприемник
20.07.1877
Крешенный - Мокрина 18.07.1877 г.р. Отец - Шпаков Павел Романович Мать - Ирина Назарова
Рождение ребёнка
01.05.1878
Сын: Шамота Феодосий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Ивашин Феоктист Васильевич 2. Шамота Трофима дочь девица Марфа
Рождение ребёнка
25.07.1880
Сын: Шамота Пантелеймон Дмитриевич
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Ивашина Феоктист Васильевич 2. Ивашины Филиппа жена Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
05.02.1883
Дочь: Шамота Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Ивашина Феоктист Васильевич 2. Ивашины Филиппа жена Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Шамота Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Ивашина Феоктист Васильевич 2. Ивашины Филиппа жена Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1886
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Ивашина Феоктист Васильевич 2. Ивашины Филиппа жена Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
12.03.1892
Дочь: Шамота Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Сплошный Давид Семенович 2. Шамота Ильи жена Пелагея Иудовна
Рождение ребёнка
20.01.1895
Отец ребёнка: Шамота Дмитрий Трофимович
Восприемники: 1. Сплошной Поликарп Семенович 2. Гришечкина ? жена Домникия ?
Смерть
Неизвестно