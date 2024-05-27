Железняков Тарас Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железняков Ефим Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железнякова Мария Тарасовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железняков Иван Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железняков Гавриил Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно