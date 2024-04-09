Филип Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Яков Анисимов
Мать: Меланья Сидорова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Григорей Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Дмитрей Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Никон Филиппов
Мать ребёнка: не указана