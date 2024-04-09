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Филип Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Около 1729 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1742 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Яков Анисимов

Мать: Меланья Сидорова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Григорей Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Дмитрей Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Никон Филиппов

Мать ребёнка: не указана

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