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Карпухин Александр Георгиевич

Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпухин Георгий Федотов

Мать: Карпухина (Бунина) Евдокия Григориева/Феодорова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Станислав

Мать ребёнка: Карпухина Софья

Бракосочетание
1925

Жена: Карпухина Софья

Бракосочетание
1945

Жена: (Карпухина) Лидия

Рождение ребёнка
02.12.1951

Сын: Карпухин Виталий

Мать ребёнка: (Карпухина) Лидия

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
1985

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