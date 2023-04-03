Карпухин Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпухина Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Станислав
Мать ребёнка: Карпухина Софья
Бракосочетание
1925
Жена: Карпухина Софья
Бракосочетание
1945
Жена: (Карпухина) Лидия
Рождение ребёнка
02.12.1951
Сын: Карпухин Виталий
Мать ребёнка: (Карпухина) Лидия
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
1985