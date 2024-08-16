Оспинников Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оспинников Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оспинников Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оспинникова) Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1921

Сын: Оспинников Алексей Егорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Федюшкина (Оспинникова) Александра Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вырубово, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вырубово, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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