Оспинников Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оспинников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оспинникова) Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1921
Сын: Оспинников Алексей Егорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Федюшкина (Оспинникова) Александра Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно