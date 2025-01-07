Харькова Пелагея Даниловна
Место рождения
Дата рождения14.10.1875
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1875
Отец: Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лапина (Харькова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Харьков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Харькова) Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Харьков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1905
Дочь: Матисова (Харькова) Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Харьков Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.08.1906
Отец ребёнка: Харьков Тимофей Яковлевич
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Павловск, Царскосельский уезд