Харькова Пелагея Даниловна 14.10.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харькова Пелагея Даниловна

Место рождения

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

14.10.1875

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1875

Отец: Данил

Мать: не указана

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лапина (Харькова) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Харьков Тимофей Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Харькова) Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Харьков Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
18.06.1905

Дочь: Матисова (Харькова) Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Харьков Тимофей Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.08.1906

Сын: Харьков Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Харьков Тимофей Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Павловск, Царскосельский уезд

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