Ситников Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Фёдор

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Место рождения

с Высокое Чембарского уезда Пензенской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с Высокое Чембарского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лубшева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

с Высокое Чембарского уезда Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно
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