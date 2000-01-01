(Ильченко) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильченко) Валентина Михайловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Я ищу родственницу, двоюродную тётю Валентину Михайловну Ильченко (девичья фамилия), 1939г.р.(примерно), уехала в советское время вместе со своей мамой в город Целиноград, ныне Астана, из города Зима,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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