(Ильченко) Валентина Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Я ищу родственницу, двоюродную тётю Валентину Михайловну Ильченко (девичья фамилия), 1939г.р.(примерно), уехала в советское время вместе со своей мамой в город Целиноград, ныне Астана, из города Зима,... Показать все
Смерть
Неизвестно