Шевелева Мария Евгеньевна
женский, родилась Вычислено 1876
умерла 06.03.1962, Волковская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Супруги
Шевелев Андрей ФроловичВычислено 1869 г.р.
Дети
Ваганова (Шевелева) Клавдия Андреевна24.12.1909 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1909 ст.
Дочь: Ваганова (Шевелева) Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Шевелев Андрей Фролович
Волковская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.03.1962
Волковская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область