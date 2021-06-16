Шевелева Мария Евгеньевна Вычислено 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Шевелева Мария Евгеньевна

Автор
АВ
Ваганов А.

женский, родилась Вычислено 1876

умерла 06.03.1962, Волковская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Супруги
Шевелев Андрей ФроловичВычислено 1869 г.р.
Дети
Ваганова (Шевелева) Клавдия Андреевна24.12.1909 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Андрей Фролович

Рождение ребёнка
24.12.1909 ст.

Дочь: Ваганова (Шевелева) Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Шевелев Андрей Фролович

Волковская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
06.03.1962
Волковская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.