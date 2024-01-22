Сидоров Пётр
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова (Сидорова) Лидия
Мать ребёнка: Сидорова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова (Сидорова) Полина
Мать ребёнка: Сидорова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Пётр
Мать ребёнка: Сидорова Феодосия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лисичкина (Сидорова) Александра
Мать ребёнка: Сидорова Феодосия
Рождение ребёнка
11.04.1912
Дочь: Петухова (Сидорова) Елизавета
Мать ребёнка: Сидорова Феодосия
Смерть
Неизвестно