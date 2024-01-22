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Сидоров Пётр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова (Сидорова) Лидия

Мать ребёнка: Сидорова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова (Сидорова) Полина

Мать ребёнка: Сидорова Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Пётр

Мать ребёнка: Сидорова Феодосия

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лисичкина (Сидорова) Александра

Мать ребёнка: Сидорова Феодосия

Рождение ребёнка
11.04.1912

Дочь: Петухова (Сидорова) Елизавета

Мать ребёнка: Сидорова Феодосия

Смерть
Неизвестно

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