Волховцов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843
Отец: Волховцов Михаил
Рождение ребёнка
11.12.1861
Мать ребёнка: Волховцова -- Соломия Фиминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волховцова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волховцова Фекла Петровна
Мать ребёнка: Волховцова -- Соломия Фиминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волховцова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Волховцова -- Соломия Фиминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно