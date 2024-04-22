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Волховцов Петр Михайлович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: Волховцов Михаил

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1861

Сын: Волховцов Павел Петрович

Мать ребёнка: Волховцова -- Соломия Фиминовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волховцова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волховцова Фекла Петровна

Мать ребёнка: Волховцова -- Соломия Фиминовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волховцова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Волховцова -- Соломия Фиминовна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волховцова -- Соломия Фиминовна

Смерть
Неизвестно
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