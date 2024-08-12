Сурина Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Сурин Даниил (Данила) Никифорович
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Сурина Меланья Никифоровна
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Сурина Анисья Никифоровна
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Сурина Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Сурин Феодосий (Федосей) Никифорович
Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович
Смерть
Неизвестно