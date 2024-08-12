Сурина Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Сурин Антон Никифорович

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Сурин Михей Никифорович

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Никифор Трефилович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Сурин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Сурин Даниил (Данила) Никифорович

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Сурина Меланья Никифоровна

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Сурина Анисья Никифоровна

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Сурина Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Сурин Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Сурин Феодосий (Федосей) Никифорович

Отец ребёнка: Сурин Никифор Трефилович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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