Дворин Шая Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДворин Шая Израилевич

Дворин Шая Израилевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1915

Сын: Дворин Григорий Шаевич

Мать ребёнка: Дворина Гося Гиршевна

Рождение ребёнка
16.08.1920

Дочь: Дворина Бэлла Шаевна

Мать ребёнка: Дворина Гося Гиршевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворина Бася Шаевна

Мать ребёнка: Дворина Гося Гиршевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворин Израиль Шаевич

Мать ребёнка: Дворина Гося Гиршевна

Смерть
1979
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close