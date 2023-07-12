Дворин Шая Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1915
Мать ребёнка: Дворина Гося Гиршевна
Рождение ребёнка
16.08.1920
Дочь: Дворина Бэлла Шаевна
Мать ребёнка: Дворина Гося Гиршевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворина Бася Шаевна
Мать ребёнка: Дворина Гося Гиршевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дворина Гося Гиршевна
Смерть
1979
Саратов, город Саратов, Саратовская область