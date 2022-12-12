Акулина Петровна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 1792
Россия
Место жительства
С 1792
Крещение
1792
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пастухов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Степан Фролович
Бракосочетание
После 1808
Муж: Степан Фролович
Работа или профессия
После 1808
мещанская жена
Смерть
Неизвестно