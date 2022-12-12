Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Петровна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1792
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Место жительства
С 1792
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1792
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пастухов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Степан Фролович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
После 1808

Муж: Степан Фролович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
После 1808
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
мещанская жена
Смерть
Неизвестно
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