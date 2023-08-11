Лескова Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1932

Дата смерти

22.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1932

Отец: Киртока Пётр

Мать: Киртока Агафья Илларионовна

Рождение ребёнка
17.12.1952

Дочь: Шуткевич Людмила Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.12.1955

Дочь: Кожухова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Лесков Владимир Климентьевич

Рождение ребёнка
30.06.1958

Сын: Лесков Иван Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.02.1982

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