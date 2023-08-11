Лескова Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1932
Дата смерти22.02.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1932
Отец: Киртока Пётр
Рождение ребёнка
17.12.1952
Дочь: Шуткевич Людмила Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.12.1955
Дочь: Кожухова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Лесков Владимир Климентьевич
Рождение ребёнка
30.06.1958
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.02.1982