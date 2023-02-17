Сиппель (Сергеева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиппель (Сергеева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Сипель Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Сиппель Константин Александрович

Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Сиппель Владимир Константинович

Отец ребёнка: Сиппель Константин Александрович

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

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