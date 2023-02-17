Сиппель (Сергеева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Сипель Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Сиппель Константин Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1895
Сын: Сиппель Владимир Константинович
Отец ребёнка: Сиппель Константин Александрович
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область