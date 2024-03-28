Чулков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧулков Василий

Чулков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарук Элона Васильевна

Мать ребёнка: Чулкова Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова Элона Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чулкова Виктория

Рождение ребёнка
04.06.1968

Дочь: Новикова (Чулкова) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Чулкова Виктория

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.