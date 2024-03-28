Чулков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарук Элона Васильевна
Мать ребёнка: Чулкова Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулкова Элона Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чулкова Виктория
Рождение ребёнка
04.06.1968
Дочь: Новикова (Чулкова) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Чулкова Виктория
Смерть
Неизвестно