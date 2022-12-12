Вилявина Аграфена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1742
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80
Бракосочетание
Около 1765
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80 В 1786 году отдан в рекруты
Смерть
1790