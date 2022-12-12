Вилявина Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина Аграфена Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1742

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Вычислено 1767 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80
Бракосочетание
Около 1765

Муж: Вилявин Осип Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Вилявин Егор Осипович

Отец ребёнка: Вилявин Осип Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80 В 1786 году отдан в рекруты
Смерть
1790
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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