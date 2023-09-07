Петрова (Симонова) Рая Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Симонова) Рая Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1979 г.р.
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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонов Сергей

Мать: Симонова Аля Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.01.1979

Сын: Петров Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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