Солонкова Лена Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти09.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: Титов Евстафий Андреевич
Мать: Титова Вера Ильинична
Рождение ребёнка
07.11.1946
Дочь: Патока Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Солонков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солонков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Елисей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.11.2018