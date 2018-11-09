Солонкова Лена Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонкова Лена Евстафиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

09.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Титов Евстафий Андреевич

Мать: Титова Вера Ильинична

Рождение ребёнка
07.11.1946

Дочь: Патока Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Солонков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солонков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Елисей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.11.2018
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