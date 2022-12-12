Семенюк Анисим Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексейчук Данила Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.01.1895 ст.
Сын: Семенюк Тимофей Анисимович
Мать ребёнка: Семенюк Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.
Мать ребёнка: Семенюк Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Анисим Анисимович
Мать ребёнка: Семенюк Елизавета Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно