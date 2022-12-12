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Семенюк Анисим Степанович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексейчук Данила Федорович

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1894 ст.

Жена: Семенюк Елизавета Игнатьевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.01.1895 ст.

Сын: Семенюк Тимофей Анисимович

Мать ребёнка: Семенюк Елизавета Игнатьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.

Сын: Семенюк Федор Анисимович

Мать ребёнка: Семенюк Елизавета Игнатьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Анисим Анисимович

Мать ребёнка: Семенюк Елизавета Игнатьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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