Синявский Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявский Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1928

Дата смерти

02.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синявская Маргарита Александровна

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
02.10.1996
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