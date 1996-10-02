Синявский Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1928
Дата смерти02.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синявская Маргарита Александровна
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
02.10.1996