Моисеенков Иван Демьянович
Место рождения
Дата рождения04.10.1935
Дата смерти31.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935
Рождение ребёнка
23.12.1967
Дочь: Петрова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Моисеенкова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
04.03.1969
Дочь: Моисеенкова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Моисеенкова Татьяна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2010