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Моисеенков Иван Демьянович

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Место рождения

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд

Дата рождения

04.10.1935

Дата смерти

31.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935

Отец: Моисеенков Демьян Егорович

Мать: Моисеенкова Евфимия Ерофеевна

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1967

Дочь: Петрова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Моисеенкова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
04.03.1969

Дочь: Моисеенкова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Моисеенкова Татьяна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенкова Татьяна Семёновна

Смерть
31.08.2010
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