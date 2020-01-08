Купреева Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреева Таисия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2020

Отец: Купреев Александр Георгиевич

Мать: Купреева Мария Сергеевна

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