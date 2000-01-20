Аянот Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1912
Дата смерти20.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1941
Мать ребёнка: Аянот Любовь Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аянот Любовь Лазаревна
Смерть
20.01.2000
Похороны
Неизвестно