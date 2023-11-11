Разумова Чулкова Юлия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1983
Рождение ребёнка
20.11.2011
Сын: Александров Дмитрий Станиславович
Отец ребёнка: Александров Станислав Викторович
Рождение ребёнка
20.11.2018
Дочь: Разумова Виктория Тимуровна
Отец ребёнка: Разумов Тимур Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно