Журавлева (Дмитриева) Лидия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
Дата смерти02.12.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Дмитриев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Журавлев Николай Иванович
Отец ребёнка: Журавлев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
14.03.1960
Рождение ребёнка
20.04.1962
Рождение ребёнка
18.03.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2022