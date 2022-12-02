Журавлева (Дмитриева) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Дмитриева) Лидия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

02.12.2022

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Около 1957 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Дмитриев Максим Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Журавлев Николай Иванович

Отец ребёнка: Журавлев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
14.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
20.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
18.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Иван Никифорович

Смерть
02.12.2022
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