Самуйлик (Калантаева) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлик (Калантаева) Валентина Владимировна

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Место рождения

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
?.04.1988

Муж: Самуйлик Леонид Анатольевич

Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.09.1989

Дочь: Михайлюк Марина Леонидовна

Отец ребёнка: Самуйлик Леонид Анатольевич

Рождение ребёнка
17.04.1993

Дочь: Якимук Дарья Леонидовна

Отец ребёнка: Самуйлик Леонид Анатольевич

Пружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.02.2004

Сын: Самуйлик Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Самуйлик Леонид Анатольевич

Малорита, Малоритский район, Брестская область
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