Самуйлик (Калантаева) Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения05.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.04.1988
Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.09.1989
Дочь: Михайлюк Марина Леонидовна
Отец ребёнка: Самуйлик Леонид Анатольевич
Рождение ребёнка
17.04.1993
Дочь: Якимук Дарья Леонидовна
Отец ребёнка: Самуйлик Леонид Анатольевич
Пружаны, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.02.2004
Сын: Самуйлик Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Самуйлик Леонид Анатольевич
Малорита, Малоритский район, Брестская область