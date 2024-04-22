Данилов Лаврентий Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Лаврентий Платонович

Данилов Лаврентий Платонович

Место рождения

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

26.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1874 г.р.

Дети

1897 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1872 ст.

Отец: Данилов Платон Петрович

Мать: Данилова Пераскева Петровна

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ce2104b9-e74a-4135-b79c-a6149908542f/409
Бракосочетание
16.01.1895 ст.

Жена: Данилова Анна Евстеевна

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/7293af20-873e-48b9-9f59-94b8b1694108/174
Рождение ребёнка
21.02.1897 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Анна Евстеевна

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1897 ст.

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Данилова Анна Евстеевна

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/f2a09849-dff9-4fbb-bfc6-d05537cd1043/150
Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close