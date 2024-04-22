Данилов Лаврентий Платонович
Место рождения
Дата рождения26.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1872 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ce2104b9-e74a-4135-b79c-a6149908542f/409
Бракосочетание
16.01.1895 ст.
Жена: Данилова Анна Евстеевна
https://ya.ru/archive/catalog/7293af20-873e-48b9-9f59-94b8b1694108/174
Рождение ребёнка
21.02.1897 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Анна Евстеевна
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Рождение ребёнка
21.02.1897 ст.
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Данилова Анна Евстеевна
https://ya.ru/archive/catalog/f2a09849-dff9-4fbb-bfc6-d05537cd1043/150
Смерть
Неизвестно