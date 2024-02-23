Владимиров Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1959
Дата смерти23.02.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирова (Карпова) Наталья Яковлевна
Смерть
23.02.2024
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край