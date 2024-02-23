Владимиров Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1959

Дата смерти

23.02.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова (Карпова) Наталья Яковлевна

Смерть
23.02.2024
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край

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