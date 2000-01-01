Гоштовт Адам
Место рожденияRosienie
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Гаштольд Антоний Иванович
Мать: Гоштовт Людовика
Rosienie
Рождение ребёнка
22.10.1822
Мать ребёнка: не указана
S z awl e
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
S z awl e
Рождение ребёнка
27.05.1830 ст.
Сын: Гоштовт Анатолий Станислав Изидор
Мать ребёнка: не указана
S z awl e
Рождение ребёнка
02.11.1834
Сын: Гоштовт Аполинарий Виктор
Мать ребёнка: не указана
S z awl e
Рождение ребёнка
13.01.1840
Мать ребёнка: не указана
S z awl e
Смерть
Неизвестно