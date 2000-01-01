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Гоштовт Адам

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Место рождения

Rosienie

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Гаштольд Антоний Иванович

Мать: Гоштовт Людовика

Rosienie
Рождение ребёнка
22.10.1822

Сын: Гоштовт Альбин Адамович

Мать ребёнка: не указана

S z awl e
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гоштовт Иероним Марсель

Мать ребёнка: не указана

S z awl e
Рождение ребёнка
27.05.1830 ст.

Сын: Гоштовт Анатолий Станислав Изидор

Мать ребёнка: не указана

S z awl e
Рождение ребёнка
02.11.1834

Сын: Гоштовт Аполинарий Виктор

Мать ребёнка: не указана

S z awl e
Рождение ребёнка
13.01.1840

Сын: Гоштовт Генрих Северин

Мать ребёнка: не указана

S z awl e
Смерть
Неизвестно
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