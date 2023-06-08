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Проселков Георгий Степанович

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Место рождения

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

17.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Барсукова) Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Праселков Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Пономарева (Барсукова) Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
26.03.1938

Сын: Праселков Алексей Егорович

Мать ребёнка: Пономарева (Барсукова) Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Объедкова (Проселкова) Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Пономарева (Барсукова) Евдокия Борисовна

Смерть
17.09.1941
Пропал без вести во время ВОВ, письменная связь прекратилась с 17.09.1941 г.

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