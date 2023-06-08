Проселков Георгий Степанович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти17.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Сын: Праселков Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Пономарева (Барсукова) Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
26.03.1938
Сын: Праселков Алексей Егорович
Мать ребёнка: Пономарева (Барсукова) Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
06.08.1941
Смерть
17.09.1941
Пропал без вести во время ВОВ, письменная связь прекратилась с 17.09.1941 г.