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Павлова Анна Васильевна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

18.12.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1900 ст.

Отец: Павлов Василий Дмитриевич

Мать: Павлова Мария Алексеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-290 л. 25об. №41 Копия записи имеется
Крещение
19.12.1900 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Кузнецов Андрей Николаевич, ст. Каргальская, казак Клеменова Анна Васильевна, жена казака ГАРО 803-2-290 л. 25об. №41 Копия записи имеется
Смерть
Неизвестно
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