Павлова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1900 ст.
ГАРО 803-2-290 л. 25об. №41 Копия записи имеется
Крещение
19.12.1900 ст.
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Кузнецов Андрей Николаевич, ст. Каргальская, казак Клеменова Анна Васильевна, жена казака ГАРО 803-2-290 л. 25об. №41 Копия записи имеется
Смерть
Неизвестно