Богданов Федот Степанович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Богданова Анна Федотовна
Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Богданов Николай Федотович
Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Богданов Михайло Федотович
Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Богданов Алексей Федотович
Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Вторая жена
Смерть
Неизвестно