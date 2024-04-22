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Богданов Федот Степанович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Богданов Иван Федотович

Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Богданова Анна Федотовна

Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Богданов Николай Федотович

Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Богданов Михайло Федотович

Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Богданов Алексей Федотович

Мать ребёнка: Богданова Марфа Андреевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Марфа Андреевна

Вторая жена
Смерть
Неизвестно
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