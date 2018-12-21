Бирюков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1942
Дата смерти21.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1942
Отец: Бирюков Михаил Иванович
Мать: Бирюкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
29.06.1964
Дочь: Чубыкина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.06.1967
Дочь: Бирюкова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.04.1971
Сын: Бирюков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2018