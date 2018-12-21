Бирюков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1942

Дата смерти

21.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1942

Отец: Бирюков Михаил Иванович

Мать: Бирюкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
29.06.1964

Дочь: Чубыкина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.06.1967

Дочь: Бирюкова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.04.1971

Сын: Бирюков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Валентина Дмитриевна

Смерть
21.12.2018
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