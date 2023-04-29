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Вельяминов Николай Александрович

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

08.12.1889

Дата смерти

18.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1889

Отец: Вельяминов Александр Николаевич

Мать: Вельяминовa (Трубецкая) Александра Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель английского языка
Бракосочетание
28.04.1917 ст.

Жена: Вельяминова (Деревицкая) Екатерина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1918

Дочь: Фёдорова (Вельяминова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Вельяминова (Деревицкая) Екатерина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.08.1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Согласно справке, умер в тюрьме № 1 Вологды «от авитаминоза, колита и дистрофии».

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