Вельяминов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1889
Дата смерти18.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1889
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель английского языка
Бракосочетание
28.04.1917 ст.
Рождение ребёнка
04.04.1918
Дочь: Фёдорова (Вельяминова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Вельяминова (Деревицкая) Екатерина Петровна
Смерть
18.08.1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Согласно справке, умер в тюрьме № 1 Вологды «от авитаминоза, колита и дистрофии».