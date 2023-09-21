Фатыхов Разих
Место рожденияВерхнее Балтаево
Дата рожденияОколо ?.01.1929
Дата смерти?.01.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1929
Отец: Фатыхов Фатых
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатыхова (Гимадиева) Роза
Рождение ребёнка
03.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатыхова (Гимадиева) Роза
Смерть
?.01.1994
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно