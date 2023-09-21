Фатыхов Разих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыхов Разих

Место рождения

Верхнее Балтаево

Дата рождения

Около ?.01.1929

Дата смерти

?.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1929

Отец: Фатыхов Фатых

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Гимадиева) Роза

Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Гимадиева) Роза

Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.01.1994
Апастово, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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