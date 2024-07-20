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Быстров Кузьма Михайлович

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Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Максимов Михаил

Мать: Харитонова Параскева

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Жена: Яковлева Ефросинья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Сын: Александр Кузьмин

Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.02.1902 ст.

Сын: Кузьмин Василий

Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.

Дочь: Кузьмина Татьяна

Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
близнец Петра
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.

Сын: Кузьмин Петр

Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
близнец Татьяны
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Дочь: Кузьмина Анна

Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909

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