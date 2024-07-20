Быстров Кузьма Михайлович
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Максимов Михаил
Мать: Харитонова Параскева
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Жена: Яковлева Ефросинья
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Сын: Александр Кузьмин
Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья
Рождение ребёнка
21.02.1902 ст.
Сын: Кузьмин Василий
Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.
Дочь: Кузьмина Татьяна
Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья
близнец Петра
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.
Сын: Кузьмин Петр
Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья
близнец Татьяны
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Дочь: Кузьмина Анна
Мать ребёнка: Яковлева Ефросинья
Смерть
После 1909