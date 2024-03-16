Резцова (Гусарева) Лилия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1938
Отец: Резцов Петр Васильевич
Мать: Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гусарев Виктор Серафимович
Отец ребёнка: Гусарев Серафим Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1959
Сын: Гусарев Александр Серафимович
Отец ребёнка: Гусарев Серафим Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1969
Дочь: Гусарева Ольга Серафимовна
Отец ребёнка: Гусарев Серафим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно