Резцова (Гусарева) Лилия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резцова (Гусарева) Лилия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1938

Отец: Резцов Петр Васильевич

Мать: Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Гусарев Виктор Серафимович

Отец ребёнка: Гусарев Серафим Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1959

Сын: Гусарев Александр Серафимович

Отец ребёнка: Гусарев Серафим Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1969

Дочь: Гусарева Ольга Серафимовна

Отец ребёнка: Гусарев Серафим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусарев Серафим Васильевич

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