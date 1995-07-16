Колотов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1933
Дата смерти16.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1958
Дочь: Колотовы Мария Мария
Мать ребёнка: Амосова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
15.05.1961
Дочь: Колотова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Амосова Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1995