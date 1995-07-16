Колотов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1933

Дата смерти

16.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1958

Дочь: Колотовы Мария Мария

Мать ребёнка: Амосова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
15.05.1961

Дочь: Колотова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Амосова Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Зинаида Александровна

Смерть
16.07.1995
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