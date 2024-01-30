Настасья Ермолаева
Место рождения
Дата рождения28.10.1826 ст.
Дата смерти07.07.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.10.1826 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение
28.10.1826 ст.
Бракосочетание
22.10.1844 ст.
Муж: Тит Назаров
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1846 ст.
Дочь: Настасья Титова
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
23.01.1848 ст.
Сын: Федот Титов
Отец ребёнка: Тит Назаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.1848 ст.
от холеры
Похороны
09.07.1848 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза