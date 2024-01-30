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Настасья Ермолаева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.10.1826 ст.

Дата смерти

07.07.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.10.1826 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение
28.10.1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
22.10.1844 ст.

Муж: Тит Назаров

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1846 ст.

Дочь: Настасья Титова

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1848 ст.

Сын: Федот Титов

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
07.07.1848 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
от холеры
Похороны
09.07.1848 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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