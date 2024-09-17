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Хрулев Клавдий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева (Андреева) Римма Леонидовна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Клавдиянович

Мать ребёнка: Хрулева (Андреева) Римма Леонидовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрулев Алексей Клавдиянович

Мать ребёнка: Хрулева (Андреева) Римма Леонидовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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