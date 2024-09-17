Хрулев Клавдий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай Клавдиянович
Мать ребёнка: Хрулева (Андреева) Римма Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрулев Алексей Клавдиянович
Мать ребёнка: Хрулева (Андреева) Римма Леонидовна
Смерть
Неизвестно