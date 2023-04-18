Беззубенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беззубенко Нина Анатольевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубенко Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Беззубенко Нина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубенко Нина Анатольевна

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