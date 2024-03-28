Бутурлим Матрона Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутурлим Матрона Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутурлим Мария Стефанова

Отец ребёнка: Бутурлим Стефан Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутурлим Стефан Ефимов

Рождение ребёнка
05.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутурлим Стефан Ефимов

Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край
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Смерть
Неизвестно

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