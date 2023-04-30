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Вельяминов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1821

Дата смерти

20.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1821

Отец: Вельяминов Николай Степанович

Мать: Вельяминова (кнж. Воронецкая) Пелагея Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал от инфантерии
Крещение
07.12.1821
Бракосочетание
08.01.1861

Жена: Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1863

Сын: Вельяминов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.10.1892

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