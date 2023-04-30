Вельяминов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1821
Дата смерти20.10.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1821
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал от инфантерии
Крещение
07.12.1821
Бракосочетание
08.01.1861
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1863
Сын: Вельяминов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.10.1892