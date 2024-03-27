Констанчук Ануфрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Констанчук Ануфрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Констанчук Василий ??

Мать ребёнка: Констанчук Мария Акимовна

Рождение ребёнка
25.11.1929

Дочь: Скворцова Галина Ануфриевна

Мать ребёнка: Констанчук Мария Акимовна

2-е отделение зерносовх.Целинский Ростовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Констанчук Мария Акимовна

Смерть
Неизвестно
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