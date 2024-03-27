Констанчук Ануфрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Констанчук Мария Акимовна
Рождение ребёнка
25.11.1929
Дочь: Скворцова Галина Ануфриевна
Мать ребёнка: Констанчук Мария Акимовна
2-е отделение зерносовх.Целинский Ростовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Констанчук Мария Акимовна
Смерть
Неизвестно