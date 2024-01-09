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Ерофеева -- Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Павел Илларионович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ерофеев Феоктист Павлович

Отец ребёнка: Ерофеев Павел Илларионович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.09.1895

Сын: Ерофеев Степан Павлович

Отец ребёнка: Ерофеев Павел Илларионович

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
12.01.1897

Сын: Ерофеев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ерофеев Павел Илларионович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.06.1898

Дочь: Ерофеева Мария Павловна

Отец ребёнка: Ерофеев Павел Илларионович

Шепоткова, Сычевская волость, Курганский уезд
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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