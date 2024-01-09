Ерофеева -- Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ерофеев Феоктист Павлович
Отец ребёнка: Ерофеев Павел Илларионович
Рождение ребёнка
14.09.1895
Отец ребёнка: Ерофеев Павел Илларионович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
12.01.1897
Отец ребёнка: Ерофеев Павел Илларионович
Рождение ребёнка
09.06.1898
Дочь: Ерофеева Мария Павловна
Отец ребёнка: Ерофеев Павел Илларионович
Шепоткова, Сычевская волость, Курганский уезд
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно